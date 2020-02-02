وزارة المالية تستأنف صرف رواتب موظفي الدولة وتكشف موعد الصرف

*يمن برس -عدن
أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، استئناف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين خلال اليومين القادمين.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر، وفق مانقل عنه موقع "الثورة نت" الحكومي.
وأوضح المصدر ان تأخير صرف المرتبات كان خارجاً عن إرادة الوزارة، وأن قيادة الوزارة وموظفيها يعملون في ظروف بالغة التعقيد، دون كلل أو ملل ويدركون أيضاً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين بسبب حرب جماعة الحوثي الانقلابية على الدولة.
وأشار المصدر إلى منع جماعة الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية القت بظلالها على أداء الوزارة وعلى عمل البنك المركزي في العاصمة عدن.
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