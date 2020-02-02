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انهيار كارثي للريال اليمنـي أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل تطورات خطيرة على الصعيد العسكري(السعر اليوم)
الأحد, 02 فبراير, 2020 02:23:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد من المحافظات .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 2 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 170
الدولار : 646
الإماراتي : 173
العماني : 1655
ذهب كسر 21 : 27,900
(( أسعار البيع ))
السعودي : 171
الدولار : 652
الإماراتي : 715.5
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 28,200
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