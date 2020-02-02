غريفيث وشريم يصلان إلى صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع

*يمن برس - خاص
وصل المبعوث الأممي اليمن مارتن غريفيث اليوم إلى العاصمة صنعاء، في ثاني زيارة خلال أسبوع.
وقالت مصادر ملاحية لـ"يمن برس" إن غريفيث وصل قبل قليل إلى العاصمة صنعاء، رفقة نائبه معين شريم على متن طائرة أممية.
وتأتي تلك الزيارة في ظل اشتعال الجبهات وهجومات كبيرة ومتكررة تنفذها جماعة الحوثي على مواقع الشرعية في نهم والجوف والحديدة.
كما تأتي زيارة غريفيت لتدشين انطلاق الجسر الجوي لنقل المرضى من مطار صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الأردنية عمان.
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