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جماعة الحوثي تتهم التحالف بمنع سفن غذاء ومشتقات نفطية من الوصول إلى الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت جماعة الحوثي إن قوات التحالف العربي، منعت 11 سفينة مشتقات نفطية وغذاء من الوصول إلى ميناء الحديدة، واحتجزت سفينتين بعد إفراغ حمولتيهما.



ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، عن مصدر مسؤول في ميناء الحديدة، قوله إن:"السفن الـ11 المحتجزة تحمل 161.663 طناً من المشتقات النفطية و8518 طناً من الغاز"، مضيفًا أن "بين حمولات السفن المحتجزة 68.130 طناً من المواد الغذائية".



وأشار إلى أن "بين السفن الـ13 سفينتان احتجزتهما بحرية التحالف بعد تفريغ حمولتيهما".



ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهامات جماعة الحوثي.



وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت جماعة الحوثي إن قوات التحالف العربي، منعت 11 سفينة مشتقات نفطية وغذاء من الوصول إلى ميناء الحديدة، واحتجزت سفينتين بعد إفراغ حمولتيهما.ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، عن مصدر مسؤول في ميناء الحديدة، قوله إن:"السفن الـ11 المحتجزة تحمل 161.663 طناً من المشتقات النفطية و8518 طناً من الغاز"، مضيفًا أن "بين حمولات السفن المحتجزة 68.130 طناً من المواد الغذائية".وأشار إلى أن "بين السفن الـ13 سفينتان احتجزتهما بحرية التحالف بعد تفريغ حمولتيهما".ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهامات جماعة الحوثي.وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.







الحوثيون اتهام التحالف منع وصول غذاء ومشتقات ميناء الحديدة



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