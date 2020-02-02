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طريقة بسيطة تتخلّصون بها من التوتّر النفسي!

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*يمن برس - متابعات

كشف أستاذ علم النفس، توماس لوي، أنّ التنفس بطريقة "4-7/ 11"، التي تعني استمرار عملية الشهيق مدة 4 ثوان والزفير 7 ثوان طيلة خلال 11 دقيقة، تساعد على التخلص من الإجهاد.



وبحسب ما ذكر موقع "Focus.de"، فإنّ توماس لوي أستاذ علم النفس الجسدي والعلاج النفسي في "مستشفى جامعة ريغنسبورغ" الألمانية، يقول: "تجعلنا الحياة اليومية في حالة توتر. ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب هذا التوتر، ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة".



ويقترح لوي، تعلم طريقة بسيطة للتنفس، هي كالتالي- يجب أن تستمر عملية الشهيق 4 ثوان، والزفير 7 ثوان مع تكرارها عدة مرات. لأنّ عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء. وهذا يساعد كثيراً في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم".



ويؤكّد أنّه "من المهم أن تكون مدة الزفير دائماً أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرّر خلال فترة طويلة. لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس. وأن استمرارها لمدة ربع ساعة يؤدّي إلى استرخاء الجميع تقريباً".



ويشير لوي إلى أنّ "هذه الطريقة في التنفس تستخدم في رياضة "اليوغا" أيضاً، لأن ميزتها تكمن في سهولة استخدامها في حياتنا اليومية. لذلك يقترح تكرارها عدة مرات في اليوم للتخلص من التوتر النفسي".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف أستاذ علم النفس، توماس لوي، أنّ التنفس بطريقة "4-7/ 11"، التي تعني استمرار عملية الشهيق مدة 4 ثوان والزفير 7 ثوان طيلة خلال 11 دقيقة، تساعد على التخلص من الإجهاد.وبحسب ما ذكر موقع "Focus.de"، فإنّ توماس لوي أستاذ علم النفس الجسدي والعلاج النفسي في "مستشفى جامعة ريغنسبورغ" الألمانية، يقول: "تجعلنا الحياة اليومية في حالة توتر. ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب هذا التوتر، ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة".ويقترح لوي، تعلم طريقة بسيطة للتنفس، هي كالتالي- يجب أن تستمر عملية الشهيق 4 ثوان، والزفير 7 ثوان مع تكرارها عدة مرات. لأنّ عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء. وهذا يساعد كثيراً في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم".ويؤكّد أنّه "من المهم أن تكون مدة الزفير دائماً أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرّر خلال فترة طويلة. لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس. وأن استمرارها لمدة ربع ساعة يؤدّي إلى استرخاء الجميع تقريباً".ويشير لوي إلى أنّ "هذه الطريقة في التنفس تستخدم في رياضة "اليوغا" أيضاً، لأن ميزتها تكمن في سهولة استخدامها في حياتنا اليومية. لذلك يقترح تكرارها عدة مرات في اليوم للتخلص من التوتر النفسي".







طريقة التخلص التوتر



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