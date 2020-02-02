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جثة هامدة تصل مستشفى في تعز ومصدر يكشف تفاصيل الحادثة
الأحد, 02 فبراير, 2020 02:57:00 مساءً

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جثة هامدة تصل مستشفى في تعز ومصدر يكشف تفاصيل الحادثة
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*يمن برس -خاص
وصلت جثة مواطن مقتول اليوم الأحد إلى أحد مستشفيات محافطة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن جثة المدعو " عبد الرحمن حمود الصرمي " وصلت إلى مستشفى الثورة حسب إفادة مساعد المستشفى "علي كوسه" .

وأضاف المصدر أن المجني عليه قُتل عن طريق الخطأ من قبل شخص يُدعى (أ.ق) كما تشير التحقيقات الأولية .
 
ويؤدي سوء استخدام السلاح إلى العديد من الحوادث المشابهة والتي يروح ضحيتها مواطنون أبرياء في ظل وضع تشهد فيه محافظة تعز انفلاتا أمنيا كبيراً صاحبه انتشار واسع للأسلحة والمسلحين لا سيما بعد بداية الحرب في المحافظة منذ شهر مارس 2015 .


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خاص - يمن برس

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