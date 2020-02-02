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جماعة الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عقلان
الأحد, 02 فبراير, 2020 03:19:00 مساءً

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جماعة الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عقلان
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*يمن برس - متابعة خاصة
أفرجت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، عن الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن.

وقال مصدر في جامعة العلوم والتكنولوجيا إنه تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان دون معرفة أي تفاصيل لعملية الإفراج.

وأضاف المصدر "تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان ولا نعرف أي تفاصيل عن عملية الإفراج" إلا أنه لم يبدِ أي تفاؤل في إفراج الجماعة عن الجامعة ذاتها بعد أن وضعوا يدهم عليها وعينوا أحد عناصرهم رئيساً لها وبدأوا في التصرف بشأنها وكأنها ملكية خاصة بهم.

وكان رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين قد دعا في وقت سابق إلى اجتماع لعمداء الكليات والمسؤولين الإداريين في الجامعة بحضور حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين، وهو الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بالتزامن مع الإفراج عن الدكتور عقلان. 

وحسب المصدر فقد عقد الإجتماع بمدراء الإدارات وعمداء الكليات والرئيس المعين وحاشيته ومندوب الحارس القضائي بقاعة الجامعة وخاطب حسين حازب المجتمعين بالقول: "عليكم التعاون مع المتوكل وانسوا الماضي".

وأشار المصدر إلى أن حضور حسين حازب هي محاولة من الحوثيين لشرعنة سطوهم على الجامعة.

وشرع رئيس الجامعة الحوثي بتعيين مدراء جدد من عناصر الجماعة كان قد جلبهم معه لإحلالهم مكان الموظفين الأصليين.


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خاص - يمن برس

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