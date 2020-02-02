الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جماعة الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عقلان

جماعة الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا عقلان

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أفرجت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، عن الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن.



وقال مصدر في جامعة العلوم والتكنولوجيا إنه تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان دون معرفة أي تفاصيل لعملية الإفراج.



وأضاف المصدر "تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان ولا نعرف أي تفاصيل عن عملية الإفراج" إلا أنه لم يبدِ أي تفاؤل في إفراج الجماعة عن الجامعة ذاتها بعد أن وضعوا يدهم عليها وعينوا أحد عناصرهم رئيساً لها وبدأوا في التصرف بشأنها وكأنها ملكية خاصة بهم.



وكان رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين قد دعا في وقت سابق إلى اجتماع لعمداء الكليات والمسؤولين الإداريين في الجامعة بحضور حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين، وهو الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بالتزامن مع الإفراج عن الدكتور عقلان.



وحسب المصدر فقد عقد الإجتماع بمدراء الإدارات وعمداء الكليات والرئيس المعين وحاشيته ومندوب الحارس القضائي بقاعة الجامعة وخاطب حسين حازب المجتمعين بالقول: "عليكم التعاون مع المتوكل وانسوا الماضي".



وأشار المصدر إلى أن حضور حسين حازب هي محاولة من الحوثيين لشرعنة سطوهم على الجامعة.



وشرع رئيس الجامعة الحوثي بتعيين مدراء جدد من عناصر الجماعة كان قد جلبهم معه لإحلالهم مكان الموظفين الأصليين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفرجت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، عن الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن.وقال مصدر في جامعة العلوم والتكنولوجيا إنه تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان دون معرفة أي تفاصيل لعملية الإفراج.وأضاف المصدر "تم الإفراج عن الدكتور حميد عقلان ولا نعرف أي تفاصيل عن عملية الإفراج" إلا أنه لم يبدِ أي تفاؤل في إفراج الجماعة عن الجامعة ذاتها بعد أن وضعوا يدهم عليها وعينوا أحد عناصرهم رئيساً لها وبدأوا في التصرف بشأنها وكأنها ملكية خاصة بهم.وكان رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين قد دعا في وقت سابق إلى اجتماع لعمداء الكليات والمسؤولين الإداريين في الجامعة بحضور حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين، وهو الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بالتزامن مع الإفراج عن الدكتور عقلان.وحسب المصدر فقد عقد الإجتماع بمدراء الإدارات وعمداء الكليات والرئيس المعين وحاشيته ومندوب الحارس القضائي بقاعة الجامعة وخاطب حسين حازب المجتمعين بالقول: "عليكم التعاون مع المتوكل وانسوا الماضي".وأشار المصدر إلى أن حضور حسين حازب هي محاولة من الحوثيين لشرعنة سطوهم على الجامعة.وشرع رئيس الجامعة الحوثي بتعيين مدراء جدد من عناصر الجماعة كان قد جلبهم معه لإحلالهم مكان الموظفين الأصليين.







جماعة الحوثي الإفراج عقلان



شارك الخبر أصدقاءك:



411

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







