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ضجة كبيرة في إسرائيل بعد تجنيد "هذه المغنية" في الجيش!
الأحد, 02 فبراير, 2020 04:20:00 مساءً

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ضجة كبيرة في إسرائيل بعد تجنيد "هذه المغنية" في الجيش!
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*يمن برس -وكالات
تسبب انضمام مطربة شابة للجيش الإسرائيلي في ضجة كبيرة، خاصة مع الاحتفاء، غير التقليدي بها.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن المطربة الإسرائيلية، نوعا كيرال، أعلنت انضمامها للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت اليوم إلى مكتب الجيش في تل أبيب، لإتمام إجراءات الانضمام.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المغنية كيرال سوف تتمتع بشروط خاصة، من بينها مراعاة أوقات حفلاتها الغنائية من خلال منحها أيام إجازة أكثر من باقي الجنود، بالإضافة لمرافقتها من قبل فرقة موسيقية خاصة بها.


 إنه أمر طالما كنت أريده، لدي ماض عسكري قوي، جدي عمل في الجيش وكذلك والدي، وأنا نويت الخدمة في صفوف الجيش رغم أنني أعاني من مشكلة في الكلى.

ونشرت الصحيفة صورا مختلفة للمطربة الإسرائيلية الصغيرة، التي تبلغ من العمر 18 عاما، قبل التجنيد وبعده، خاصة لباسها ملبس الجيش الإسرائيلي.


ويشار إلى أن إسرائيل تفرض التجنيد الإجباري على النساء، في وقت تتعاطى مع بعض مجنداتها من عارضات الأزياء والمغنيات كمادة للترويج للجيش الإسرائيلي، خاصة من قبل الفتيات، ولاستقطاب الشباب عامة للجيش.


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خاص - يمن برس

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