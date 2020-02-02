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بسبب "الزوامل" ..مسلحون حوثيون يفشلون فعالية علمية في جامعة إب

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طلاب في قاعة دراسية

*يمن برس -إب

شكا أكادميون بجامعة إب، من قيام مسلحين حوثيين باقتحام فعالية علمية بالجامعة وإفشالها لخلوها من الزوامل والفقرات الحوثية.



جاء ذلك في شكوى تقدم بها مسؤولو قسمي اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والتربية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب شكوى لرئاسة الجامعة، حول الحادثة.



وقالت مصادر طلابية، إن مسلحي الحوثي وأفراد مايسمى بـ "الملتقى الطلابي" اقتحموا قاعة 14 أكتوبر في كلية آداب جامعة إب، وأوقفوا المسابقة الطلابية بين طلاب قسمي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية، بقوة السلاح.



المصادر أفادت أن المسلحين الحوثيين قاموا بطرد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدد من أكاديمي الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعة ورئيسي قسمي اللغة الإنجليزية في كليتي الآداب والتربية، مرددين شعار الحوثيين وزواملهم.



وأكدت المصادر أن أفراد "الملتقى الطلابي" ـ كيان حوثي جامعي ـ اعتدوا على بعض الحاضرين وتلفظوا بألفاظ نابية على الكادر الأكاديمي والطلاب والطالبات.



ودافع الحوثيون عن فعلتهم بالقول أن ذلك تم لعدم وجود تنسيق معهم بشأن الفعالية، ووجود أغاني وموسيقى في الفعالية، بينما تخلوا الفعالية تماماً من "الزوامل" وأي فقرة تحث الطلاب على القتال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شكا أكادميون بجامعة إب، من قيام مسلحين حوثيين باقتحام فعالية علمية بالجامعة وإفشالها لخلوها من الزوامل والفقرات الحوثية.جاء ذلك في شكوى تقدم بها مسؤولو قسمي اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والتربية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب شكوى لرئاسة الجامعة، حول الحادثة.وقالت مصادر طلابية، إن مسلحي الحوثي وأفراد مايسمى بـ "الملتقى الطلابي" اقتحموا قاعة 14 أكتوبر في كلية آداب جامعة إب، وأوقفوا المسابقة الطلابية بين طلاب قسمي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية، بقوة السلاح.المصادر أفادت أن المسلحين الحوثيين قاموا بطرد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدد من أكاديمي الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعة ورئيسي قسمي اللغة الإنجليزية في كليتي الآداب والتربية، مرددين شعار الحوثيين وزواملهم.وأكدت المصادر أن أفراد "الملتقى الطلابي" ـ كيان حوثي جامعي ـ اعتدوا على بعض الحاضرين وتلفظوا بألفاظ نابية على الكادر الأكاديمي والطلاب والطالبات.ودافع الحوثيون عن فعلتهم بالقول أن ذلك تم لعدم وجود تنسيق معهم بشأن الفعالية، ووجود أغاني وموسيقى في الفعالية، بينما تخلوا الفعالية تماماً من "الزوامل" وأي فقرة تحث الطلاب على القتال.







الزوامل الحوثيون جامعة إب



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