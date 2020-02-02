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أزمة المشتقات النفطية تهدد مدينة عدن بـ"الظلام الدامس"
الأحد, 02 فبراير, 2020 04:47:00 مساءً

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أزمة المشتقات النفطية تهدد مدينة عدن بـ"الظلام الدامس"
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*يمن برس -عدن
شهدت خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، منذ صباح اليوم الأحد، تزايداً في ساعات الانقطاع، مقارنة بساعات التشغيل.

وبحسب عاملين بمؤسسة الكهرباء، فإن الانقطاع يأتي نتيجة نفاد مادة الديزل، ما حدا بتوقيف محطات توليد الكهرباء، نافيين أن يكون هناك خلل فني خلف انهيار المنظومة وتراجع ساعات تشغيل الكهرباء مقابل انقطاعها.

وفي وقت سابق كتب المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد المسبحي -على صفحته بموقع فيس بوك- تحذيراً بخصوص قرب نفاد مادة الديزل، ما سيُدخل العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة في ظلام دامس جراء توقف الخدمة عن العمل.


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خاص - يمن برس

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