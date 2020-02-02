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عاجل : إصابة عدد من الصحفيين والمراسلين أثناء تغطية المعارك في حلب

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من معارك في حلب

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من الصحفيين كانوا يغطون عمليات الجيش السوري في محيط حلب.



ووفقا لقناة "الإخبارية" فقد أصيب عدة صحفيين بجروح بينما كانوا يغطون تقدم الجيش السوري في منطقة القراصي بالقرب من مدينة حلب.



ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى حول تفاصيل الحادثة من قبل القناة، ولأي جهة يعمل الصحفيون.



ونقلت بعض صفحات موقع "فيسبوك" أن مراسلة قناة "سما"، كنانة علوش، تعرضت لإصابة طفيفة جراء استهداف المجموعات الإرهابية فريق القناة بصاروخ تاو، في ريف حلب الجنوبي.





كما تم إصابة السائق أيضا بجروح طفيفة.





ووفقا لمراسل سانا، فقد أصيب مصور قناة "العالم" إبراهيم كحيل ومصور قناة "الكوثر" صهيب المصري باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من الصحفيين كانوا يغطون عمليات الجيش السوري في محيط حلب.ووفقا لقناة "الإخبارية" فقد أصيب عدة صحفيين بجروح بينما كانوا يغطون تقدم الجيش السوري في منطقة القراصي بالقرب من مدينة حلب.ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى حول تفاصيل الحادثة من قبل القناة، ولأي جهة يعمل الصحفيون.ونقلت بعض صفحات موقع "فيسبوك" أن مراسلة قناة "سما"، كنانة علوش، تعرضت لإصابة طفيفة جراء استهداف المجموعات الإرهابية فريق القناة بصاروخ تاو، في ريف حلب الجنوبي.كما تم إصابة السائق أيضا بجروح طفيفة.ووفقا لمراسل سانا، فقد أصيب مصور قناة "العالم" إبراهيم كحيل ومصور قناة "الكوثر" صهيب المصري باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.







صحفيين حلب معارك



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