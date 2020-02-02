الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / اختيار مستشار قانوني يمني سفيرا للنوايا الحسنة وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي ( تعرف عليه)

اختيار مستشار قانوني يمني سفيرا للنوايا الحسنة وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي ( تعرف عليه)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

بامحسون

*يمن برس -متابعات

منحت الفيدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة المستشار القانوني اليمني الدكتور "عمر عبدالله بامحسون" لقب سفير للنوايا الحسنة واختارته كأحد الشخصيات العشر المؤثرة في الوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2019م





ويأتي هذا التكريم اعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور بامحسون في المجالات التعليمية والتنموية وإسهامه بشكل ملموس في مسيرة البناء والنهضة والتنمية البشرية عبر ابتعاث الطلاب والطالبات لمختلف الجامعات العربية والأجنبية لاستكمال دراساتهم العليا في المجالات المتنوعة، إلى جانب تأسيسه للعديد من المؤسسات التنموية في اليمن وخارجها.



و أسس الدكتور بامحسون العديد من المؤسسات التعليمية والخدمية والتنموية ، ومنها مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الرائدة في ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ومساعدة المتفوقين الدارسين في الجامعات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية والتنموية والثقافية في عدد من المحافظات اليمنية إلى جانب تأسيسه وإشرافه المباشر على عدد من الوسائل الإعلامية مثل مجلة “شعاع الأمل” وموقع “الأمل الالكتروني” و”إذاعة الأمل” FM، وتأسيسه لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي التي يقيم ندواته بشكل أسبوعي في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رعايته لكثير من الفرق الفنية والأندية الرياضية، ودور العلم والتربية، ومراكز الأسر المنتجة، والملتقيات والمنتديات والمبادرات المتنوعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك منحت الفيدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة المستشار القانوني اليمني الدكتور "عمر عبدالله بامحسون" لقب سفير للنوايا الحسنة واختارته كأحد الشخصيات العشر المؤثرة في الوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2019مويأتي هذا التكريم اعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور بامحسون في المجالات التعليمية والتنموية وإسهامه بشكل ملموس في مسيرة البناء والنهضة والتنمية البشرية عبر ابتعاث الطلاب والطالبات لمختلف الجامعات العربية والأجنبية لاستكمال دراساتهم العليا في المجالات المتنوعة، إلى جانب تأسيسه للعديد من المؤسسات التنموية في اليمن وخارجها.و أسس الدكتور بامحسون العديد من المؤسسات التعليمية والخدمية والتنموية ، ومنها مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الرائدة في ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ومساعدة المتفوقين الدارسين في الجامعات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية والتنموية والثقافية في عدد من المحافظات اليمنية إلى جانب تأسيسه وإشرافه المباشر على عدد من الوسائل الإعلامية مثل مجلة “شعاع الأمل” وموقع “الأمل الالكتروني” و”إذاعة الأمل” FM، وتأسيسه لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي التي يقيم ندواته بشكل أسبوعي في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رعايته لكثير من الفرق الفنية والأندية الرياضية، ودور العلم والتربية، ومراكز الأسر المنتجة، والملتقيات والمنتديات والمبادرات المتنوعة.







بامحسون مستشار قانوني اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



642

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







