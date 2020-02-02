اختيار مستشار قانوني يمني سفيرا للنوايا الحسنة وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي ( تعرف عليه)
*يمن برس -متابعات
منحت الفيدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة المستشار القانوني اليمني الدكتور "عمر عبدالله بامحسون" لقب سفير للنوايا الحسنة واختارته كأحد الشخصيات العشر المؤثرة في الوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2019م
ويأتي هذا التكريم اعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور بامحسون في المجالات التعليمية والتنموية وإسهامه بشكل ملموس في مسيرة البناء والنهضة والتنمية البشرية عبر ابتعاث الطلاب والطالبات لمختلف الجامعات العربية والأجنبية لاستكمال دراساتهم العليا في المجالات المتنوعة، إلى جانب تأسيسه للعديد من المؤسسات التنموية في اليمن وخارجها.
و أسس الدكتور بامحسون العديد من المؤسسات التعليمية والخدمية والتنموية ، ومنها مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الرائدة في ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ومساعدة المتفوقين الدارسين في الجامعات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية والتنموية والثقافية في عدد من المحافظات اليمنية إلى جانب تأسيسه وإشرافه المباشر على عدد من الوسائل الإعلامية مثل مجلة “شعاع الأمل” وموقع “الأمل الالكتروني” و”إذاعة الأمل” FM، وتأسيسه لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي التي يقيم ندواته بشكل أسبوعي في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رعايته لكثير من الفرق الفنية والأندية الرياضية، ودور العلم والتربية، ومراكز الأسر المنتجة، والملتقيات والمنتديات والمبادرات المتنوعة.
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