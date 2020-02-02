 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / اختيار مستشار قانوني يمني سفيرا للنوايا الحسنة وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي ( تعرف عليه)
اختيار مستشار قانوني يمني سفيرا للنوايا الحسنة وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي ( تعرف عليه)
الأحد, 02 فبراير, 2020 05:51:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بامحسون
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
بامحسون

*يمن برس -متابعات
منحت الفيدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة المستشار القانوني اليمني الدكتور "عمر عبدالله بامحسون" لقب سفير للنوايا الحسنة واختارته كأحد الشخصيات العشر المؤثرة في الوطن العربي وشمال إفريقيا للعام 2019م


ويأتي هذا التكريم اعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور بامحسون في المجالات التعليمية والتنموية وإسهامه بشكل ملموس في مسيرة البناء والنهضة والتنمية البشرية عبر ابتعاث الطلاب والطالبات لمختلف الجامعات العربية والأجنبية لاستكمال دراساتهم العليا في المجالات المتنوعة، إلى جانب تأسيسه للعديد من المؤسسات التنموية في اليمن وخارجها.

و أسس الدكتور بامحسون العديد من المؤسسات التعليمية والخدمية والتنموية ، ومنها مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الرائدة في ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ومساعدة المتفوقين الدارسين في الجامعات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية والتنموية والثقافية في عدد من المحافظات اليمنية إلى جانب تأسيسه وإشرافه المباشر على عدد من الوسائل الإعلامية مثل مجلة “شعاع الأمل” وموقع “الأمل الالكتروني” و”إذاعة الأمل” FM، وتأسيسه لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي التي يقيم ندواته بشكل أسبوعي في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك رعايته لكثير من الفرق الفنية والأندية الرياضية، ودور العلم والتربية، ومراكز الأسر المنتجة، والملتقيات والمنتديات والمبادرات المتنوعة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
642
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©