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القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة للحوثيين جنوب الحديدة

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طائرة

*يمن برس -الحديدة

أعلنت القوات الحكومية اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قوات اللواء الثالث مشاه تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .



والأسبوع الماضي، أسقطت قوات الجيش طائرة استطلاع حوثية شمال المديرية ذاتها.



وتواصل جماعة الحوثي، خروقاتها للهدنة التي تراعها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد بالحديدة، من خلال قصف الأحياء السكنية ومهاجمة مواقع القوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت القوات الحكومية اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قوات اللواء الثالث مشاه تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .والأسبوع الماضي، أسقطت قوات الجيش طائرة استطلاع حوثية شمال المديرية ذاتها.وتواصل جماعة الحوثي، خروقاتها للهدنة التي تراعها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد بالحديدة، من خلال قصف الأحياء السكنية ومهاجمة مواقع القوات الحكومية.







الحديدة طائرة الحوثيين



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