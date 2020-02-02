 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة للحوثيين جنوب الحديدة
القوات الحكومية تعلن إسقاط طائرة للحوثيين جنوب الحديدة
الأحد, 02 فبراير, 2020 06:52:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طائرة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
طائرة

*يمن برس -الحديدة
أعلنت القوات الحكومية اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قوات اللواء الثالث مشاه تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

والأسبوع الماضي، أسقطت قوات الجيش طائرة استطلاع حوثية شمال المديرية ذاتها.

وتواصل جماعة الحوثي، خروقاتها للهدنة التي تراعها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد بالحديدة، من خلال قصف الأحياء السكنية ومهاجمة مواقع القوات الحكومية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
401
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©