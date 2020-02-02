على وقع معارك نهم.. غريفيث يزور صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوع

*يمن برس - متابعات

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونائبه معين شريم، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء في ثاني زيارة في ظرف اسبوع.ووفقا لمصادر مقربة من المبعوث الأممي، سيناقش غريفيث أثناء زيارته إلى صنعاء مع قيادات الحوثيين تخفيض التصعيد العسكري، والتهدئة، عقب تصاعد المواجهات العنيقة، في محافظتي الجوف ومأرب شمالي شرقي اليمن.