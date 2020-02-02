الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تدشين رحلات جوية من مطار صنعاء غداً الاثنين

تدشين رحلات جوية من مطار صنعاء غداً الاثنين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، انطلاق الجسر الطبي لنقل المرضى من ذوي الحالات الحرجة من العاصمة صنعاء، إلى الخارج غداً الإثنين.



ونقلت وكالة الأنباء"سبأ" بنسختها الحوثية عن مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف قوله خلال لقائه القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية إيهاب خوري، قوله، إنه سيتم تدشين الجسر الطبي غداً الإثنين من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر وفقاً لخطة المنظمة التابعة للأمم المتحدة.



وأضاف أن خطة الجسر الجوي تقضي بنقل 30 مريضاً عبر أربع رحلات جوية تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء الدولي إلى الخارج، تقل كل رحلة منها سبعة إلى ثمانية مرضى مع مرافقيهم كمرحلة أولى.



وأفاد بأنه سيتم تسيير رحلة بعد أسبوعين لنقل خمسين مريضاً مع مرافقيهم.



وكانت "سبأ" نقلت يوم السبت عن المسؤول الأممي، أن المرحلة الأولى من الجسر الطبي تبلغ تكلفتها سبعة ملايين دولار أمريكي، تتضمن نقل المرضى من وإلى مطار صنعاء الدولي وكذلك تكاليف العلاج.



ومساء الإثنين الماضي أعلن التحالف العربي إطلاق جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن ابتداء من فبراير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، انطلاق الجسر الطبي لنقل المرضى من ذوي الحالات الحرجة من العاصمة صنعاء، إلى الخارج غداً الإثنين.ونقلت وكالة الأنباء"سبأ" بنسختها الحوثية عن مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف قوله خلال لقائه القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية إيهاب خوري، قوله، إنه سيتم تدشين الجسر الطبي غداً الإثنين من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر وفقاً لخطة المنظمة التابعة للأمم المتحدة.وأضاف أن خطة الجسر الجوي تقضي بنقل 30 مريضاً عبر أربع رحلات جوية تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء الدولي إلى الخارج، تقل كل رحلة منها سبعة إلى ثمانية مرضى مع مرافقيهم كمرحلة أولى.وأفاد بأنه سيتم تسيير رحلة بعد أسبوعين لنقل خمسين مريضاً مع مرافقيهم.وكانت "سبأ" نقلت يوم السبت عن المسؤول الأممي، أن المرحلة الأولى من الجسر الطبي تبلغ تكلفتها سبعة ملايين دولار أمريكي، تتضمن نقل المرضى من وإلى مطار صنعاء الدولي وكذلك تكاليف العلاج.ومساء الإثنين الماضي أعلن التحالف العربي إطلاق جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن ابتداء من فبراير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".







اليمن مطار صنعاء رحلات طبية



شارك الخبر أصدقاءك:



629

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







