الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالفيديو.. اجتياح يستهدف محافظة الجوف يأتي على الأخضر واليابس

بالفيديو.. اجتياح يستهدف محافظة الجوف يأتي على الأخضر واليابس

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص

اجتاحت أسراب الجراد على مدار الأيام الماضية، عددًا كبيرًا من المناطق الزراعية في محافظة الجوف، مهددة المحاصيل الزراعية في مديريات الحزم والغيل والمتون والخلق.



وقال سكان محليون في مديرية الغيل، إن أسراب الجراد هاجمت مزارع الخضروات والمحاصيل الزراعية في مديرتي “الغيل والحزم” وانتشرت على مساحات شاسعة في المناطق الزراعية.



وانتشرت فيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، تُظهر الضرر الكبير الذي خلفته أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تكبيد عدد من المزارعين خسائر مالية كبيرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اجتاحت أسراب الجراد على مدار الأيام الماضية، عددًا كبيرًا من المناطق الزراعية في محافظة الجوف، مهددة المحاصيل الزراعية في مديريات الحزم والغيل والمتون والخلق.وقال سكان محليون في مديرية الغيل، إن أسراب الجراد هاجمت مزارع الخضروات والمحاصيل الزراعية في مديرتي “الغيل والحزم” وانتشرت على مساحات شاسعة في المناطق الزراعية.وانتشرت فيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، تُظهر الضرر الكبير الذي خلفته أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تكبيد عدد من المزارعين خسائر مالية كبيرة.

- فيديو :









اجتياح الجراد الجوف



شارك الخبر أصدقاءك:



844

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







