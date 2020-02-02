بالفيديو.. اجتياح يستهدف محافظة الجوف يأتي على الأخضر واليابس
*يمن برس - خاص
اجتاحت أسراب الجراد على مدار الأيام الماضية، عددًا كبيرًا من المناطق الزراعية في محافظة الجوف، مهددة المحاصيل الزراعية في مديريات الحزم والغيل والمتون والخلق.
وقال سكان محليون في مديرية الغيل، إن أسراب الجراد هاجمت مزارع الخضروات والمحاصيل الزراعية في مديرتي “الغيل والحزم” وانتشرت على مساحات شاسعة في المناطق الزراعية.
وانتشرت فيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، تُظهر الضرر الكبير الذي خلفته أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تكبيد عدد من المزارعين خسائر مالية كبيرة.
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