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وزارة الكهرباء تحذر من توقف محطات الكهرباء في عدن
الأحد, 02 فبراير, 2020 08:45:00 مساءً

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وزارة الكهرباء تحذر من توقف محطات الكهرباء في عدن
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*يمن برس - متابعة خاصة
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة من توقف جميع محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن ابتداءً من اليوم الأحد؛ جراء نفاد وقود "الديزل"، المطلوب لتشغليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن جميع محطات توليد الكهرباء في عدن، مهددة بالتوقف بدءاً من ليل السبت بسبب نفاد المشتقات النفطية، خاصة "الديزل".

وأوضح أن كميات وقود "الديزل" في محطات التوليد ستنفد بشكل كامل ما يتطلب سرعة ضخ الوقود للمحطات.

وتشهد عدن، منذ أكثر من 10 أيام، أزمة وقود خانقة؛ لعدم توافر المشتقات النفطية بسبب عدم تزويد شركة النفط اليمنية، محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية.


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خاص - يمن برس

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