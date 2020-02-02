الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وزارة الكهرباء تحذر من توقف محطات الكهرباء في عدن

وزارة الكهرباء تحذر من توقف محطات الكهرباء في عدن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة من توقف جميع محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن ابتداءً من اليوم الأحد؛ جراء نفاد وقود "الديزل"، المطلوب لتشغليها.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن جميع محطات توليد الكهرباء في عدن، مهددة بالتوقف بدءاً من ليل السبت بسبب نفاد المشتقات النفطية، خاصة "الديزل".



وأوضح أن كميات وقود "الديزل" في محطات التوليد ستنفد بشكل كامل ما يتطلب سرعة ضخ الوقود للمحطات.



وتشهد عدن، منذ أكثر من 10 أيام، أزمة وقود خانقة؛ لعدم توافر المشتقات النفطية بسبب عدم تزويد شركة النفط اليمنية، محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت وزارة الكهرباء والطاقة من توقف جميع محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن ابتداءً من اليوم الأحد؛ جراء نفاد وقود "الديزل"، المطلوب لتشغليها.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد المسبحي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن جميع محطات توليد الكهرباء في عدن، مهددة بالتوقف بدءاً من ليل السبت بسبب نفاد المشتقات النفطية، خاصة "الديزل".وأوضح أن كميات وقود "الديزل" في محطات التوليد ستنفد بشكل كامل ما يتطلب سرعة ضخ الوقود للمحطات.وتشهد عدن، منذ أكثر من 10 أيام، أزمة وقود خانقة؛ لعدم توافر المشتقات النفطية بسبب عدم تزويد شركة النفط اليمنية، محطات بيع الوقود بالمشتقات النفطية.







اليمن كهرباء عدن



شارك الخبر أصدقاءك:



379

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







