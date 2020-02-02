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الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بإحداث تغييرات مفاجئة على ترتيبات الجسر الطبي

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دولة عربية تعلن استقبال رحلات جوية من مطار صنعاء

*يمن برس - متابعة خاصة



اتهمت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بإحداث تغييرات مفاجئة على ترتيبات الجسر الطبي المقرر انطلاقه يوم غدا الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان إن الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة، بخصوص الجسر الطبي وآليات نقل المرضى، تخالف كليا المتطلبات الضرورية لحالات الإخلاء الطبي.



وأكدت الوزارة أنها تفاجأت بخطاب منظمة الصحة العالمية يوم 1 فبراير الجاري، "يتضمن تغييرات في ترتيبات الجسر الطبي وآليات نقل المرضى، بحيث يتم نقل المرضى عبر طائرة أممية صغيرة، تتسع لسبعة مرضى مع مرافقيهم فقط في الرحلة الواحدة"، مشيرة إلى ان ذلك "يخالف كليا المتطلبات الضرورية لحالات الأخلاء الطبي".



وأشار البيان إلى ن تسيير رحلات الجسر الطبي كان من المقرر لها ان تبدأ يوم الثالث من فبراير الجاري، لعدد 30 مريض مع مرافقيهم"حسب ما هو متفق عليه".



ووفقا للبيان، تقتضي اجراءات الإخلاء الطبي توفر مساحة كافية بالطائرة التي تقل المرضى مع مرافقيهم، تحسباً لحدوث أي حالة تتطلب النقل في وضعية الرقود على سرير بدلا عن المقعد، ما يتطلب طائرة توافق معايير الإخلاء الطبي، توفر المساحة اللازمة.



ونوه البيان إلى أن "عدد المسجلين في قوائم الجسر الجوي الطبي حوالي 32 ألف مريض مصابون يحتاجون لتدخلات علاجية وجراحية سريعة كجراحة القلب وزراعة الكلى وغيرها".



وتسائلت الوزراة عن أسباب التغيير المفاجئ من قبل الأمم المتحدة على ترتيبات الجسر الطبي بطائرات أممية محدودة المساحة في حين أن الناقل الوطني للجمهورية اليمنية طيران اليمنية أو غيرها من شركات الطيران التجارية المنتشرة حول العالم".



وطالبت بتوفير طائرات مطابقة للمعايير وتسير رحلات وفقا للمعايير الطبية المتعارف عليها، في حال عدم توفر طائرات نقل كبيرة تابعة للأمم المتحدة".



وكان التحالف العربي أعلن عن إطلاق جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن ابتداء من فبراير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهمت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بإحداث تغييرات مفاجئة على ترتيبات الجسر الطبي المقرر انطلاقه يوم غدا الإثنين.وقالت الوزارة في بيان إن الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة، بخصوص الجسر الطبي وآليات نقل المرضى، تخالف كليا المتطلبات الضرورية لحالات الإخلاء الطبي.وأكدت الوزارة أنها تفاجأت بخطاب منظمة الصحة العالمية يوم 1 فبراير الجاري، "يتضمن تغييرات في ترتيبات الجسر الطبي وآليات نقل المرضى، بحيث يتم نقل المرضى عبر طائرة أممية صغيرة، تتسع لسبعة مرضى مع مرافقيهم فقط في الرحلة الواحدة"، مشيرة إلى ان ذلك "يخالف كليا المتطلبات الضرورية لحالات الأخلاء الطبي".وأشار البيان إلى ن تسيير رحلات الجسر الطبي كان من المقرر لها ان تبدأ يوم الثالث من فبراير الجاري، لعدد 30 مريض مع مرافقيهم"حسب ما هو متفق عليه".ووفقا للبيان، تقتضي اجراءات الإخلاء الطبي توفر مساحة كافية بالطائرة التي تقل المرضى مع مرافقيهم، تحسباً لحدوث أي حالة تتطلب النقل في وضعية الرقود على سرير بدلا عن المقعد، ما يتطلب طائرة توافق معايير الإخلاء الطبي، توفر المساحة اللازمة.ونوه البيان إلى أن "عدد المسجلين في قوائم الجسر الجوي الطبي حوالي 32 ألف مريض مصابون يحتاجون لتدخلات علاجية وجراحية سريعة كجراحة القلب وزراعة الكلى وغيرها".وتسائلت الوزراة عن أسباب التغيير المفاجئ من قبل الأمم المتحدة على ترتيبات الجسر الطبي بطائرات أممية محدودة المساحة في حين أن الناقل الوطني للجمهورية اليمنية طيران اليمنية أو غيرها من شركات الطيران التجارية المنتشرة حول العالم".وطالبت بتوفير طائرات مطابقة للمعايير وتسير رحلات وفقا للمعايير الطبية المتعارف عليها، في حال عدم توفر طائرات نقل كبيرة تابعة للأمم المتحدة".وكان التحالف العربي أعلن عن إطلاق جسر الإخلاء الجوي من اليمن إلى مصر والأردن ابتداء من فبراير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.







الحوثي الامم المتحدة الجسر الطبي



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