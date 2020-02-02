زعيم الحوثيين يظهر مجدداً في العاصمة صنعاء

*يمن برس - خاص
التقى زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الأحد في العاصمة صنعاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ونائبه معين شريم.
وقال الحوثي خلال اللقاء وفقا لتغريدة نشرها الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام على "تويتر" إن "استمرار عمليات التحالف العربي يشكل خطورة على الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن".
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونائبه معين شريم، قد وصلا في وقت سابق، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء لمناقشة تخفيض التصعيد العسكري عقب تصاعد المواجهات العنيفة، في محافظات صنعاء الجوف ومأرب.
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