خبر غير سار للمقيمين.. سعودة مهنة شائعة في المملكة
*يمن برس - متابعات
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المرحلة الأولى تستهدف توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 01 / 12 / 1441هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتباراً من تاريخ 01 / 12 / 1442هـ، وسوف يُطبق القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.
واستثنت الوزارة من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة “اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية” في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك