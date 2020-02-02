الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شقيق زعيم الحوثيين يظهر في نهم ويزعم سقوط 18 لواء في 6 أيام

شقيق زعيم الحوثيين يظهر في نهم ويزعم سقوط 18 لواء في 6 أيام

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - خاص



ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة لقاءً قصيراً للحوثي أشاد فيه بقوات الحرس الجمهوري التي كان له دور كبير في السيطرة على مديرية نهم ومساحات كبيرة من مارب والجوف وفق قوله.



وزعم الحوثي سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام في العملية التي أطلقت عليها جماعته "البنيان المرصوص" واصفاً إياها بأنها آية من آيات الله.. وفق قوله.



وعبد الخالق بدر الدين الحوثي هو المطلوب السادس ضمن قائمة الأربعين إرهابياً التي أعلنتها المملكة والتحالف العربي وتم رصد مبلغ 20 مليون دولار ثمناً لرأسه.



وكانت جماعة الحوثي عهدت بالإشراف على المعركة لشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي المعين من قبلها قائداً لما كانت تسمى قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق صالح.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة لقاءً قصيراً للحوثي أشاد فيه بقوات الحرس الجمهوري التي كان له دور كبير في السيطرة على مديرية نهم ومساحات كبيرة من مارب والجوف وفق قوله.وزعم الحوثي سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام في العملية التي أطلقت عليها جماعته "البنيان المرصوص" واصفاً إياها بأنها آية من آيات الله.. وفق قوله.وعبد الخالق بدر الدين الحوثي هو المطلوب السادس ضمن قائمة الأربعين إرهابياً التي أعلنتها المملكة والتحالف العربي وتم رصد مبلغ 20 مليون دولار ثمناً لرأسه.وكانت جماعة الحوثي عهدت بالإشراف على المعركة لشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي المعين من قبلها قائداً لما كانت تسمى قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق صالح.







اليمن عبد الخالق الحوثي نهم



شارك الخبر أصدقاءك:



741

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







