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شقيق زعيم الحوثيين يظهر في نهم ويزعم سقوط 18 لواء في 6 أيام
الأحد, 02 فبراير, 2020 11:05:00 مساءً

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شقيق زعيم الحوثيين يظهر في نهم ويزعم سقوط 18 لواء في 6 أيام
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*يمن برس - خاص

ظهر شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة لقاءً قصيراً للحوثي أشاد فيه بقوات الحرس الجمهوري التي كان له دور كبير في السيطرة على مديرية نهم ومساحات كبيرة من مارب والجوف وفق قوله. 

وزعم الحوثي سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام في العملية التي أطلقت عليها جماعته "البنيان المرصوص" واصفاً إياها بأنها آية من آيات الله.. وفق قوله.

 وعبد الخالق بدر الدين الحوثي هو المطلوب السادس ضمن قائمة الأربعين إرهابياً التي أعلنتها المملكة والتحالف العربي  وتم رصد مبلغ 20 مليون دولار ثمناً لرأسه.

وكانت جماعة الحوثي عهدت بالإشراف على المعركة لشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي المعين من قبلها قائداً لما كانت تسمى قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق صالح.
 


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خاص - يمن برس

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