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الفلكي عياش يكشف موعد أجواء الربيع المعتدلة في اليمن
الإثنين, 03 فبراير, 2020 12:01:00 صباحاً

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الفلكي عياش يكشف موعد أجواء الربيع المعتدلة في اليمن
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال الفلكي اليمني محمد عياش إن موعد قِران شهر التسع سيكون وفقاً للتقديرات الفلكية مساء اليوم الإثنين 3 فبراير الموافق 9 جماد ثاني.

وأضاف الفلكي عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن مساء الإثنين يعتبر أول قِرانات فصل الربيع، ويُصادف مع أجواء مُعتدلة نسبياً.

وتوقع عياش إرتفاع إضافي مُرتقب في درجات الحرارة خلال الفترةِ اللاحقة، مع احتمالية تهيؤ بعض الفرص المحدودة لهطول أمطار مُتفرقة على بعض الأجزاء الغربية من المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية.


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خاص - يمن برس

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