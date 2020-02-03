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فيديو مؤثر: أب ينفجر باكياً لعدم قدرته عناق طفله المصاب بكورونا
الإثنين, 03 فبراير, 2020 12:20:00 صباحاً

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فيديو مؤثر: أب ينفجر باكياً لعدم قدرته عناق طفله المصاب بكورونا
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*يمن برس - متابعات
 تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب صيني يبكي وهو يداعب طفله الرضيع البالغ من العمر 9 أشهر والمصاب بفيروس كورونا.
وظهر الأب وهو يترقب ابنه الرضيع الذي يعد أصغر مريض مصاب بفيروس كورونا في الصين، وظهر الطفل يلهو في سريره الخاص بغرفة العزل داخل إحدى المستشفيات.

وتداولت وسائل إعلام صينية اللحظة المؤثرة التي لم يتمالك فيها الأب دموعه أمام تلقائية طفله ولعبه وطلبه لوالده بأن يحمله ويعانقه دون جدوى، فما كان من الأب سوى أن استدار ليدخل في نوبة بكاء بعيدًا عن عيني طفله، ما أثار تعاطفا كبيرا مع حالته.

غير أن أحد المدونين كتب "لا يهمني ، إذا كان طفلي مصابًا بفيروس كورونا ، فسأعانقه وسأموت معه"، وفق موقع suara.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفلبين سجلت، اليوم الأحد، أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول الماضي، وبدأ منها انتشار الوباء وأودى بحياة أكثر من 300 شخص وإصابة ما يزيد عن 14 ألف آخرين في غضون أيام.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.
 



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خاص - يمن برس

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