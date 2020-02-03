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الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا
الإثنين, 03 فبراير, 2020 12:45:00 صباحاً

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كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع
كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع

*يمن برس - متابعات
وجَّهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

وذكر بيان توجيهي مشترك، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشئون المدنية ووزارة الأمن العام - بثته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.


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خاص - يمن برس

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