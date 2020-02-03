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تفجير خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل

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*يمن برس - متابعات

فجّر مسلحون، في وقت متأخر من مساء الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بالقرب من منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية.



وأورد موقع "مدى مصر" نقلا عن مصادر محلية، أن مسلحين يستقلون مركبة رباعية الدفع، زرعوا عددا من العبوات الناسفة أسفل أنبوب غاز يمر بقرية عمورية الواقعة شرقي مدينة بئر العبد. ولفت شهود عيان إلى أنه تم مشاهدة ألسنة اللهب تتصاعد من الأنبوب. ما أكدته قناة "الجزيرة" الإخبارية لاحقًا.



يشار إلى أنه في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وصفته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بأنه " تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".



ويمر الغاز الإسرائيلي عبر نفس خط الأنابيب الذي حمل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أكثر من عقد، وهو خط الأنابيب عسقلان- العريش المملوك لشركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فجّر مسلحون، في وقت متأخر من مساء الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بالقرب من منطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية.وأورد موقع "مدى مصر" نقلا عن مصادر محلية، أن مسلحين يستقلون مركبة رباعية الدفع، زرعوا عددا من العبوات الناسفة أسفل أنبوب غاز يمر بقرية عمورية الواقعة شرقي مدينة بئر العبد. ولفت شهود عيان إلى أنه تم مشاهدة ألسنة اللهب تتصاعد من الأنبوب. ما أكدته قناة "الجزيرة" الإخبارية لاحقًا.يشار إلى أنه في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وصفته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بأنه " تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".ويمر الغاز الإسرائيلي عبر نفس خط الأنابيب الذي حمل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أكثر من عقد، وهو خط الأنابيب عسقلان- العريش المملوك لشركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).







مصر خط الغاز اسرائيل



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