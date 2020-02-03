الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أعمى منذ 20 عاماً يتعرض لحادث ويستعيد نظره

أعمى منذ 20 عاماً يتعرض لحادث ويستعيد نظره

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

نقلت وسائل إعلام بولندية، أن رجلا أعمى تعرض لحادث سيارة ثم استعاد نظره.



وكان يانوس غوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ، نتيجة لرد الفعل التحسسي، يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.



وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.



ويعتبر الأطباء أن "الآثار الجانبية" للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.



ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقلت وسائل إعلام بولندية، أن رجلا أعمى تعرض لحادث سيارة ثم استعاد نظره.وكان يانوس غوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ، نتيجة لرد الفعل التحسسي، يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.ويعتبر الأطباء أن "الآثار الجانبية" للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.







أعمى بولندا حادث



شارك الخبر أصدقاءك:



915

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







