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أعمى منذ 20 عاماً يتعرض لحادث ويستعيد نظره
الإثنين, 03 فبراير, 2020 01:40:00 صباحاً

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أعمى منذ 20 عاماً يتعرض لحادث ويستعيد نظره
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*يمن برس - متابعات
نقلت وسائل إعلام بولندية، أن رجلا أعمى تعرض لحادث سيارة ثم استعاد نظره.

وكان يانوس غوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ، نتيجة لرد الفعل التحسسي، يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.

ويعتبر الأطباء أن "الآثار الجانبية" للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.

ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.


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خاص - يمن برس

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