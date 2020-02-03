شركة الغاز بصنعاء تبشر المواطنين بانتهاء الأزمة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدء استئناف توزيع الغاز لعقال الحارات والمواطنين، في العاصمة صنعاء.
وقال المتحدث باسم الشركة علي معصار إنه تم إنزال 186 دينّة، تحمل الواحدة منها 200 اسطوانة عقب الإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مأرب والجوف.
وأشار معصار إلى أنه تم تموين ما يقارب 30 طرمبة مخصصة للسيارات، إضافة للمطاعم من الغاز المستورد في المناطق المتداخلة مع أمانة العاصمة.
وشهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي أزمة كبيرة في الغاز المنزلي حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى 12 ألف ريال.
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