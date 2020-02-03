 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شركة الغاز بصنعاء تبشر المواطنين بانتهاء الأزمة
شركة الغاز بصنعاء تبشر المواطنين بانتهاء الأزمة
الإثنين, 03 فبراير, 2020 01:01:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
شركة الغاز بصنعاء تبشر المواطنين بانتهاء الأزمة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدء استئناف توزيع الغاز لعقال الحارات والمواطنين، في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم الشركة علي معصار إنه تم إنزال 186 دينّة، تحمل الواحدة منها 200 اسطوانة عقب الإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مأرب والجوف.

وأشار معصار إلى أنه تم تموين ما يقارب 30 طرمبة مخصصة للسيارات، إضافة للمطاعم من الغاز المستورد في المناطق المتداخلة مع أمانة العاصمة.

وشهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي أزمة كبيرة في الغاز المنزلي حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى 12 ألف ريال.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1245
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©