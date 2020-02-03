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تقرير حقوقي: 200 قتيل حصيلة الاغتيالات في عدن

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*يمن برس - عدن



وثقت منسقية حقوقية، الأحد، مقتل 200 شخص في حوادث اغتيالات وقعت بالعاصمة المؤقتة عدن منذ العام 2015.



جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها ”منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدن“ (غير حكومية)، في عدن، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.



وقال المحامي أنور اليافعي، أحد مؤسسي المنسقية، خلال الندوة، إن عدد قتلى الاغتيالات التي تم رصدها في محافظة عدن منذ 2015، بلغ 200 حالة.



وأشار اليافعي إلى أن جميع هذه الحالات ”قيدت ضد مجهول“.



من جانبها، قالت المحامية عفراء حريري، وهي أحد أعضاء المنسقية الحقوقية، إن ”الاغتيالات جريمة جسيمة وتنتهي عادة إلى طريق مسدود، والأدهى من ذلك أنها تقيد عادة ضد مجهول“.



وشهدت محافظة عدن خلال السنوات القليلة الماضية موجة اغتيالات كبيرة، طالت خطباء وأئمة المساجد وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال القضاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وثقت منسقية حقوقية، الأحد، مقتل 200 شخص في حوادث اغتيالات وقعت بالعاصمة المؤقتة عدن منذ العام 2015.جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها ”منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدن“ (غير حكومية)، في عدن، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.وقال المحامي أنور اليافعي، أحد مؤسسي المنسقية، خلال الندوة، إن عدد قتلى الاغتيالات التي تم رصدها في محافظة عدن منذ 2015، بلغ 200 حالة.وأشار اليافعي إلى أن جميع هذه الحالات ”قيدت ضد مجهول“.من جانبها، قالت المحامية عفراء حريري، وهي أحد أعضاء المنسقية الحقوقية، إن ”الاغتيالات جريمة جسيمة وتنتهي عادة إلى طريق مسدود، والأدهى من ذلك أنها تقيد عادة ضد مجهول“.وشهدت محافظة عدن خلال السنوات القليلة الماضية موجة اغتيالات كبيرة، طالت خطباء وأئمة المساجد وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال القضاء.







عدن اغتيالات تقرير حقوقي



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