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"هل ينتقل بالاتصال الجنسي؟".. أسئلة ملحة عن فيروس كورونا

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*يمن برس - متابعات

انتشار سريع لفيروس كورونا يثير الفزع حول العالم، مستويات الخطر ترتفع، عدد الوفيات تجاوز الـ300، ومعظم دول العالم تعلن حالة الخطر. سبعة أسئلة يحتاج الناس إلى إجابات عليها: متى سينتهي الخطر؟ وهل ينتقل بالاتصال الجنسي؟



متى سينتهي خطر فيروس كورونا؟

يرتبط انتهاء أزمة هذا الفيروس بالعثور على لقاح أو علاج له، ولكن رغم التطور العلمي والتقني إلا أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى سنوات من الأبحاث، والتي تحتاج أيضا معرفة الحيوان الذي تسبب بانتقال المرض بالدرجة الأولى.



أما عن انتشار الفيروس، فإن وقف هذا الأمر يتعلق بتدابير الصحة العامة، من خلال قدرة الكوادر الصحية على تحديد الحالات المصابة وعزلهم، وهذا ما كان له دور كبير في وقف انتشار مرض السارس في عام 2003.

هل ينتقل بالاتصال الجنسي؟

ورغم أنه من المؤكد أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق الماء، لكن لم يتم التأكد حتى الآن من إمكانية انتقاله بين شخص وآخر بالاتصال الجنسي بحسب منظمة الصحة العالمية.



وعادة ينتقل هذا الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر بطرق عدة، أبرزها قربه من إنسان آخر مصاب على مسافة متر واحد فقط، أو إذا عطس أو سعل شخص مصاب أمامك. أو عن طريق لمس أشياء ينتشر عليها الفيروس، وهو قادر على البقاء حيا ثلاث ساعات في بيئة جافة وثلاثة أيام في بيئة رطبة، ويموت الفيروس في الحرارة العالية.



كيف تحمي نفسك من الفيروس؟

اغسل يديك بالصابون والماء، ولا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيدين غير مغسولة، وضع منديلا على فمك عند السعال أو العطس.



ارتدي قناعا إذا كنت مريضا، ولا تغادر المنزل خلال مرضك وحافظ على تهوية المنزل، وواظب على تناول أدويتك، وتجنب لمس الحيوانات أو الأشياء الملوثة.



لا تغفل إجراءات الفحص الطبي عند السفر، وتنظيف وتطهير المساحات أي مساحات معرضة للتلوث.



وفيما يتعلق بارتداء كمامات الوقاية، تدعم الأجهزة الصحية ضرورة ارتدائه خاصة للأشخاص المعرضين لأمراض في الجهاز التنفسي، وهو يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتشار سريع لفيروس كورونا يثير الفزع حول العالم، مستويات الخطر ترتفع، عدد الوفيات تجاوز الـ300، ومعظم دول العالم تعلن حالة الخطر. سبعة أسئلة يحتاج الناس إلى إجابات عليها: متى سينتهي الخطر؟ وهل ينتقل بالاتصال الجنسي؟متى سينتهي خطر فيروس كورونا؟يرتبط انتهاء أزمة هذا الفيروس بالعثور على لقاح أو علاج له، ولكن رغم التطور العلمي والتقني إلا أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى سنوات من الأبحاث، والتي تحتاج أيضا معرفة الحيوان الذي تسبب بانتقال المرض بالدرجة الأولى.أما عن انتشار الفيروس، فإن وقف هذا الأمر يتعلق بتدابير الصحة العامة، من خلال قدرة الكوادر الصحية على تحديد الحالات المصابة وعزلهم، وهذا ما كان له دور كبير في وقف انتشار مرض السارس في عام 2003.هل ينتقل بالاتصال الجنسي؟ورغم أنه من المؤكد أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق الماء، لكن لم يتم التأكد حتى الآن من إمكانية انتقاله بين شخص وآخر بالاتصال الجنسي بحسب منظمة الصحة العالمية.وعادة ينتقل هذا الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر بطرق عدة، أبرزها قربه من إنسان آخر مصاب على مسافة متر واحد فقط، أو إذا عطس أو سعل شخص مصاب أمامك. أو عن طريق لمس أشياء ينتشر عليها الفيروس، وهو قادر على البقاء حيا ثلاث ساعات في بيئة جافة وثلاثة أيام في بيئة رطبة، ويموت الفيروس في الحرارة العالية.كيف تحمي نفسك من الفيروس؟اغسل يديك بالصابون والماء، ولا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيدين غير مغسولة، وضع منديلا على فمك عند السعال أو العطس.ارتدي قناعا إذا كنت مريضا، ولا تغادر المنزل خلال مرضك وحافظ على تهوية المنزل، وواظب على تناول أدويتك، وتجنب لمس الحيوانات أو الأشياء الملوثة.لا تغفل إجراءات الفحص الطبي عند السفر، وتنظيف وتطهير المساحات أي مساحات معرضة للتلوث.وفيما يتعلق بارتداء كمامات الوقاية، تدعم الأجهزة الصحية ضرورة ارتدائه خاصة للأشخاص المعرضين لأمراض في الجهاز التنفسي، وهو يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى.







كورونا تفشي وباء



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