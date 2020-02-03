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دراسة مخيفة عن الوفيات بسبب الأدوية.. هذا ما كشفته!

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*يمن برس - متابعات

كشفت نتائج دراسة أميركية حديثة أن الوفيات في الولايات المتحدة بسبب تناول جرعات كبيرة من الأدوية ضعف ما تقترحه التقديرات.



وبينت النتائج أن 68 بالمائة من هذه الوفيات يرجع إلى تعاطي جرعات كبيرة من أدوية تحتوي على مواد أفيونية، وهي أدوية يحصل عليها المرضى بوصفة طبية.



وفي تفاصيل الدراسة التي أُجريت في جامعة بنسلفانيا، أنّه تم الاعتماد على مراجعة أسباب الوفاة على مدى 20 عاماً في 50 ولاية أميركية، حيث شملت هذه البيانات 44 مليون حالة وفاة.



ولاحظ فريق البحث أن هذه الوفيات تحدث في عمر مبكر، وأنها تحدث للرجال أكثر من النساء.



وتشكل الأدوية التي توصف لعلاج الحالات النفسية والذهنية المصدر الرئيسي للوفيات بسبب أدوية، ويرجع الخطأ إلى تعاطي جرعة زائدة في معظم الأحوال.

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للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت نتائج دراسة أميركية حديثة أن الوفيات في الولايات المتحدة بسبب تناول جرعات كبيرة من الأدوية ضعف ما تقترحه التقديرات.وبينت النتائج أن 68 بالمائة من هذه الوفيات يرجع إلى تعاطي جرعات كبيرة من أدوية تحتوي على مواد أفيونية، وهي أدوية يحصل عليها المرضى بوصفة طبية.وفي تفاصيل الدراسة التي أُجريت في جامعة بنسلفانيا، أنّه تم الاعتماد على مراجعة أسباب الوفاة على مدى 20 عاماً في 50 ولاية أميركية، حيث شملت هذه البيانات 44 مليون حالة وفاة.ولاحظ فريق البحث أن هذه الوفيات تحدث في عمر مبكر، وأنها تحدث للرجال أكثر من النساء.وتشكل الأدوية التي توصف لعلاج الحالات النفسية والذهنية المصدر الرئيسي للوفيات بسبب أدوية، ويرجع الخطأ إلى تعاطي جرعة زائدة في معظم الأحوال.







وفيات الأدوية جرعات زائدة



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