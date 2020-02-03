اتفاق جديد بين حزبي المؤتمر والإصلاح

*يمن برس - خاص
أكد مسؤول حكومي أن جهودًا كبيرة تبذل في سبيل رأب الصدع بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، والوصول إلى اتفاق جديد بين الحزبين.
وقال اللواء عبدالغني جميل وزير الدولة أمين العاصمة في تغريدة على حسابه في تويتر "بجهود الشرفاء قريباً الموتمر والإصلاح سيتفقون".
وحذر اللواء جميل من ما أسماهم بالطابور الخامس من الحزبين، معتبرًا كل من يهاجم ذلك التقارب بأنه عدو للوطن.
ونفذ ناشطون سياسيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها إلى حل المشاكل العالقة بين حزبي المؤتمر والإصلاح، ورص الصف في مواجهة جماعة الحوثي.
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