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وزارة الخارجية: نحن بصدد ترتيب اللازم بشأن طلاب اليمن في الصين

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*يمن برس - خاص



أفادت وزارة الخارجية بأنها بصدد ترتيب كل ماهو لازم بشأن إجلاء الطلاب اليمنيين في ولاية ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا.



وأكدت وزارة الخارجية في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر أنها على اتصال مباشر مع طلاب اليمن في مدينة ووهان.



وقالت الوزارة "بتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية".



وكان الطلاب اليمنيون في الصين قد ناشدوا الحكومة اليمنية بإجلائهم قبل دخولهم في محجر صحي هناك قد يكلفهم حياتهم، بعد إصابة طلاب في الحرم الجامعي بفيروس كورونا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت وزارة الخارجية بأنها بصدد ترتيب كل ماهو لازم بشأن إجلاء الطلاب اليمنيين في ولاية ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا.وأكدت وزارة الخارجية في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر أنها على اتصال مباشر مع طلاب اليمن في مدينة ووهان.وقالت الوزارة "بتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية".وكان الطلاب اليمنيون في الصين قد ناشدوا الحكومة اليمنية بإجلائهم قبل دخولهم في محجر صحي هناك قد يكلفهم حياتهم، بعد إصابة طلاب في الحرم الجامعي بفيروس كورونا.







وزارة الخارجية طلاب اليمن الصين



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