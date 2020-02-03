 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وزارة الخارجية: نحن بصدد ترتيب اللازم بشأن طلاب اليمن في الصين
وزارة الخارجية: نحن بصدد ترتيب اللازم بشأن طلاب اليمن في الصين
الإثنين, 03 فبراير, 2020 10:59:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
وزارة الخارجية: نحن بصدد ترتيب اللازم بشأن طلاب اليمن في الصين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

أفادت وزارة الخارجية بأنها بصدد ترتيب كل ماهو لازم بشأن إجلاء الطلاب اليمنيين في ولاية ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا. 

وأكدت وزارة الخارجية في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر أنها على اتصال مباشر مع طلاب اليمن في مدينة ووهان.

وقالت الوزارة "بتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية".

وكان الطلاب اليمنيون في الصين  قد ناشدوا الحكومة اليمنية بإجلائهم قبل دخولهم في محجر صحي هناك قد يكلفهم حياتهم، بعد إصابة طلاب في الحرم الجامعي بفيروس كورونا.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
737
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©