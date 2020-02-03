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السعودية تعلن نتائج فحوصات طلابها الذين تم إجلاؤهم من الصين
الإثنين, 03 فبراير, 2020 12:54:00 مساءً

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السعودية تعلن نتائج فحوصات طلابها الذين تم إجلاؤهم من الصين
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*يمن برس - متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس "كورونا" الجديد، التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين الـ10 القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وكشفت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات على الطلاب ظهرت "سلبية"، مبينة أنه سيتم عزلهم احترازيا لمدة 14 يوما تحت الإشراف الطبي، وذلك لإجراء فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.

وعاد صباح الأحد 10 طلاب مبتعثين سعوديين على متن طائرة خاصة، أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية اعتبارا من أمس الأحد، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ومدينة جوانزو في الصين حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا".


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خاص - يمن برس

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