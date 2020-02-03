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عاجل.. حادث مروري يودي بحياة أسرة قائد عسكري كبير في الشرعية

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*يمن برس - خاص

توفي اليوم الإثنين في محافظة شبوة خمسة من أولاد لةاللواء الركن عادل هاشم القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب المفتش العام للقوات المسلحة.



ونقل مراسل "يمن برس" عن مصادر خاصة أن سيارة كانت تقل أولاد اللواء الركن القميري في طريقها من شبوة إلى مأرب، تعرضت لحادث مروري مما أدى إلى وفاة خمسة من أولاده فيما تم إسعاف الباقين إلى أحد مستشفيات محافظة شبوة.



ويعد والد ضحايا الحادث اللواء الركن عادل هاشم القميري أحد أبرز القيادات العسكرية في الجيش الوطني، حيث تقلد عددًا من المناصب القيادية في الجيش منها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقائما بأعمال رئاسة هيئة الأركان العامة، وهو حاليًا المفتش العام للقوات المسلحة قائد المنطقة العسكرية الثالثة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي اليوم الإثنين في محافظة شبوة خمسة من أولاد لةاللواء الركن عادل هاشم القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب المفتش العام للقوات المسلحة.ونقل مراسل "يمن برس" عن مصادر خاصة أن سيارة كانت تقل أولاد اللواء الركن القميري في طريقها من شبوة إلى مأرب، تعرضت لحادث مروري مما أدى إلى وفاة خمسة من أولاده فيما تم إسعاف الباقين إلى أحد مستشفيات محافظة شبوة.ويعد والد ضحايا الحادث اللواء الركن عادل هاشم القميري أحد أبرز القيادات العسكرية في الجيش الوطني، حيث تقلد عددًا من المناصب القيادية في الجيش منها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقائما بأعمال رئاسة هيئة الأركان العامة، وهو حاليًا المفتش العام للقوات المسلحة قائد المنطقة العسكرية الثالثة.







وفاة أسرة عادل القميري حادث



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