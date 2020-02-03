الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يقتحمون منزل مسؤول حكومي للمرة الثانية

الحوثيون يقتحمون منزل مسؤول حكومي للمرة الثانية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



اقتحمت جماعة الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لها.



وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي يرتكبها الحوثيون بعد أن اقتحموا عاصمة البلاد ونهبوا مؤسساته وأدخلوا البلد في نكبة تاريخية.



وكانت الجماعة الحوثية قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.



يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الجماعة منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن "سنان" الطلابي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحمت جماعة الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لها.وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي يرتكبها الحوثيون بعد أن اقتحموا عاصمة البلاد ونهبوا مؤسساته وأدخلوا البلد في نكبة تاريخية.وكانت الجماعة الحوثية قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الجماعة منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن "سنان" الطلابي.







الحوثيون يقتحمون منزل العمراني



شارك الخبر أصدقاءك:



400

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







