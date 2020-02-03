الحوثيون يقتحمون منزل مسؤول حكومي للمرة الثانية

*يمن برس - متابعة خاصة
اقتحمت جماعة الحوثي منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لها.
وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي يرتكبها الحوثيون بعد أن اقتحموا عاصمة البلاد ونهبوا مؤسساته وأدخلوا البلد في نكبة تاريخية.
وكانت الجماعة الحوثية قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.
يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الجماعة منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن "سنان" الطلابي.
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