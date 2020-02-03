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بالفيديو مشرف حوثي يقتل مواطنًا في إب بدون سبب
الإثنين, 03 فبراير, 2020 02:50:00 مساءً

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بالفيديو مشرف حوثي يقتل مواطنًا في إب بدون سبب
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*يمن برس - متابعة خاصة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريمة قتل عمد حدثت في مدينة إب.

وقالت مصادر محلية إن مرتكب الجريمة قيادي في جماعة الحوثي، حيث قام بقتل مواطن من أبناء محافظة تعز في وضح النهار .

وأضافت المصادر في تفاصيل الجريمة أن المشرف الحوثي أيمن المساوى قام بقتل المواطن عباس أحمد علي غانم الازعبي والذي ينتمي إلى محافظة تعز بحجة أنه تأخر ولم يسرع في حمل مريض تابع للمشرف من داخل السيارة أثناء تناوله لوجبة الإفطار أمام مستشفى الكندي بمدينة إب، فخرج المشرف من سيارته وأطلق الرصاص عليه مباشرة.

وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ارتفاعًا في حصيلة الانفلات الأمني والعنف المتصاعد حيث، وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، بينهم أربع نساء، في حوادث قتل متفرقة.


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خاص - يمن برس

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