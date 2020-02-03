الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالفيديو مشرف حوثي يقتل مواطنًا في إب بدون سبب

بالفيديو مشرف حوثي يقتل مواطنًا في إب بدون سبب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريمة قتل عمد حدثت في مدينة إب.



وقالت مصادر محلية إن مرتكب الجريمة قيادي في جماعة الحوثي، حيث قام بقتل مواطن من أبناء محافظة تعز في وضح النهار .



وأضافت المصادر في تفاصيل الجريمة أن المشرف الحوثي أيمن المساوى قام بقتل المواطن عباس أحمد علي غانم الازعبي والذي ينتمي إلى محافظة تعز بحجة أنه تأخر ولم يسرع في حمل مريض تابع للمشرف من داخل السيارة أثناء تناوله لوجبة الإفطار أمام مستشفى الكندي بمدينة إب، فخرج المشرف من سيارته وأطلق الرصاص عليه مباشرة.



وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ارتفاعًا في حصيلة الانفلات الأمني والعنف المتصاعد حيث، وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، بينهم أربع نساء، في حوادث قتل متفرقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريمة قتل عمد حدثت في مدينة إب.وقالت مصادر محلية إن مرتكب الجريمة قيادي في جماعة الحوثي، حيث قام بقتل مواطن من أبناء محافظة تعز في وضح النهار .وأضافت المصادر في تفاصيل الجريمة أن المشرف الحوثي أيمن المساوى قام بقتل المواطن عباس أحمد علي غانم الازعبي والذي ينتمي إلى محافظة تعز بحجة أنه تأخر ولم يسرع في حمل مريض تابع للمشرف من داخل السيارة أثناء تناوله لوجبة الإفطار أمام مستشفى الكندي بمدينة إب، فخرج المشرف من سيارته وأطلق الرصاص عليه مباشرة.وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ارتفاعًا في حصيلة الانفلات الأمني والعنف المتصاعد حيث، وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى 50 شخصًا بين قتيل وجريح، بينهم أربع نساء، في حوادث قتل متفرقة.

- فيديو :









مشرف حوثي قتل مواطن



شارك الخبر أصدقاءك:



678

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







