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الحزام الأمني بعدن يعثر على كميات من الطلاسم وأعمال السحر (صورة)

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*يمن برس - متابعة خاصة

عثرت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي بالقطاع الثامن، مساء الأحد، على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا، في أحد المنازل بمديرية الشيخ عثمان.



وأفاد مصدر مسؤول في عمليات الحزام الامني بأن عملية مداهمة لأحد المنازل قادتهم للعثور على وكر إحدى الساحرات.



وقال المصدر بحسب البيان الصادر عن التوجيه المعنوي بالحزام الأمني إنه أثناء تنفيذ عملية مداهمة منزل (ع.ع.عبدالله) تم العثور على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا تابعة لوالدة المطلوب للحزام.



وأكد بأن قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان لم تعثر على الشخص المطلوب أثناء المداهمة، وقد تم التحرز على المضبوطات في عمليات القطاع الثامن حتى يتم إستكمال التحقيقات في القضية والاستعانة بأحد الشيوخ للتخلص من هذه الأعمال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عثرت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي بالقطاع الثامن، مساء الأحد، على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا، في أحد المنازل بمديرية الشيخ عثمان.وأفاد مصدر مسؤول في عمليات الحزام الامني بأن عملية مداهمة لأحد المنازل قادتهم للعثور على وكر إحدى الساحرات.وقال المصدر بحسب البيان الصادر عن التوجيه المعنوي بالحزام الأمني إنه أثناء تنفيذ عملية مداهمة منزل (ع.ع.عبدالله) تم العثور على كميات كبيرة من السحر والطلاسم والحروز وصور ضحايا تابعة لوالدة المطلوب للحزام.وأكد بأن قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان لم تعثر على الشخص المطلوب أثناء المداهمة، وقد تم التحرز على المضبوطات في عمليات القطاع الثامن حتى يتم إستكمال التحقيقات في القضية والاستعانة بأحد الشيوخ للتخلص من هذه الأعمال.







الحزام الأمني أعمال سحر عدن



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