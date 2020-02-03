جريمة تهز العاصمة صنعاء..مسلحون يحرقون شيخاً عاجزاً أمام أعين بناته في نهم

*يمن برس -خاص
قتل اليوم الاثنين الشيخ "محسن بن سلامه" على يد مسلحين حوثيين في فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء .
وعلم موقع "يمن برس" من مصادر مقربة من الضحية أن مجموعة من مسلحي الحوثي قدمت إلى خيمة الشيخ العجوز محسن وهو جالس على كرسيه وأطقلت عليه وابلا من الرصاص أمام بناته الأربع اللواتي شاهدن والدهن وهو يسقط مضرجا بدمائه على الأرض .
وأكدت المصادر أن الشيخ محسن الأجدعي لم يكن له أي خلاف سياسي مع أي طرف ولم يفعل ما يستوجب قتله بهذه الطريقة البشعة .
هذا واستنكر الكثير من الناشطين والمتابعين والمهتمين بحقوق الإنسان هذه الجريمة البشعة واعتبروها رصيد يضاف إلى سجل الحوثي الإجرامي بحق أبناء الشعب .
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