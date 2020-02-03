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إحباط عملية عسكرية حوثية في جبهة آل ثابت بصعدة

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*يمن برس - متابعة خاصة



أحبط الجيش الوطني صباح اليوم عملية تقدم لجماعة الحوثي على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.



ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي أن عناصر جماعة الحوثي المسلحة حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" الاستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.



وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادًا بريًا ومدفعيًا من تحالف دعم الشرعية.



وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد جماعة الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحبط الجيش الوطني صباح اليوم عملية تقدم لجماعة الحوثي على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي أن عناصر جماعة الحوثي المسلحة حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" الاستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادًا بريًا ومدفعيًا من تحالف دعم الشرعية.وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد جماعة الحوثي.







الجيش إحباط عملية حوثية صعدة



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