 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إحباط عملية عسكرية حوثية في جبهة آل ثابت بصعدة
إحباط عملية عسكرية حوثية في جبهة آل ثابت بصعدة
الإثنين, 03 فبراير, 2020 06:33:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إحباط عملية عسكرية حوثية في جبهة آل ثابت بصعدة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

أحبط الجيش الوطني صباح اليوم عملية تقدم لجماعة الحوثي على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي أن عناصر جماعة الحوثي المسلحة حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" الاستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادًا بريًا ومدفعيًا من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد جماعة الحوثي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
279
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©