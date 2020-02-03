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المحافظ "شمسان" يناقش مع الغذاء العالمي تحويل المساعدات الغذائية إلى مبالغ نقدية

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اجتماع المحافظ شمسان بمسؤولي برنامج الغذاء العالمي

*يمن برس -متابعة خاصة

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين، مع وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة شيلا ماثيو، إمكانية تحويل المساعدات الغذائية إلى برامج مساعدات نقدية.





وحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جرى مناقشة توسيع نطاق المساعدات ليشمل 17 مديرية مع زيادة عدد المستفيدين وتشكيل فرق ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية لبدء المسح للحالات المستفيدة بحيث يتم ربطهم بنظام تحويل المساعدات الى نقدية بدلا عن السلال الغذائية.



وأوضحت المسؤولة الأممية أنشطة البرنامج للفترة الماضية وكذلك طلب البرنامج تحويل المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء إلى مساعدات نقدية وزيادة نسبة المستفيدين في مديريات القاهرة والمظفر وصولا للمديريات الأخرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين، مع وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة شيلا ماثيو، إمكانية تحويل المساعدات الغذائية إلى برامج مساعدات نقدية.وحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جرى مناقشة توسيع نطاق المساعدات ليشمل 17 مديرية مع زيادة عدد المستفيدين وتشكيل فرق ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية لبدء المسح للحالات المستفيدة بحيث يتم ربطهم بنظام تحويل المساعدات الى نقدية بدلا عن السلال الغذائية.وأوضحت المسؤولة الأممية أنشطة البرنامج للفترة الماضية وكذلك طلب البرنامج تحويل المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء إلى مساعدات نقدية وزيادة نسبة المستفيدين في مديريات القاهرة والمظفر وصولا للمديريات الأخرى.







المحافظ شمسان الغذاء العالمي تعز



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