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مقتل وإصابة 4 مدنيين بينهم 3 أطفال في الحديـدة

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*يمن برس -الحديدة

قتل طفل وامرأة مسنة وأصيب طفلان آخران جراء قصف حوثي استهدف منازل المواطنين في منطقة “المتينة” بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.



وأكد مصدر محلي أن جماعة الحوثي شنت قصفا عنيفاً على منازل المواطنين بقذائف الهاون، سقط عدد منها على منزل أحد المواطنين مما أدى إلى مقتل مواطنة مسنة تدعى مريم حسن محمد، مقتل الطفل محمد سلمان البالغ من العمر 10سنوات.



وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة الطفلين "عديلة عادل داؤود" البالغة من العمر 13 عام، والطفل محمد عادل داؤود 7 سنوات بجروح بالغة؛ إثر تعرضهم لشظايا قذائف الهاون الحوثية التي سقطت على منزلهم.



وأشار المصدر انه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والاجراءات الطبية اللازمة.



ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال جراء استمرار قصف واستهداف جماعة الحوثين للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، بالرغم من سريان الهدنة الأممية العام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل طفل وامرأة مسنة وأصيب طفلان آخران جراء قصف حوثي استهدف منازل المواطنين في منطقة “المتينة” بمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.وأكد مصدر محلي أن جماعة الحوثي شنت قصفا عنيفاً على منازل المواطنين بقذائف الهاون، سقط عدد منها على منزل أحد المواطنين مما أدى إلى مقتل مواطنة مسنة تدعى مريم حسن محمد، مقتل الطفل محمد سلمان البالغ من العمر 10سنوات.وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى إصابة الطفلين "عديلة عادل داؤود" البالغة من العمر 13 عام، والطفل محمد عادل داؤود 7 سنوات بجروح بالغة؛ إثر تعرضهم لشظايا قذائف الهاون الحوثية التي سقطت على منزلهم.وأشار المصدر انه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والاجراءات الطبية اللازمة.ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال جراء استمرار قصف واستهداف جماعة الحوثين للأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، بالرغم من سريان الهدنة الأممية العام الماضي.







الحديدة قصف حوثي التحيتا



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