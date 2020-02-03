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انقطاع كلي للتيار الكهربائي عن مدينة الحوطــة

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الحوطة

*يمن برس -لحج

شهدت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وأجزاء واسعة من محافظة تبن انقطاعا كليا للتيار الكهرباء خلال الساعات الماضية .



وقال فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة إن توقف خدمة التيار الكهربائي في معظم أحياء مدينة الحوطة ومديرية تبن بمحافظة لحج يرجع إلى نفاد مادة الديزل المخصص لتوليد الكهرباء .



وأشارت المؤسسة في صفحتها على “الفيس بوك ” إلى أن من أسباب توقف الكهرباء عدم توقيع عقد شراء الطاقة من شركة العليان بمنطقة بئر ناصر خلال العام الماضي 2019م وتجديد العقد للعام الحالي.



مضيفة : بأن توقيع عقود شراء الطاقة أمر مخول به رئاسة الوزراء مع وزارة الكهرباء وأن هناك جهودًا يبذلها محافظ لحج أحمد عبد الله تركي ومديرعام المؤسسة بالمحافظة لوضع حلول لهذه المشكلة الخارجه عن إرادة المؤسسة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وأجزاء واسعة من محافظة تبن انقطاعا كليا للتيار الكهرباء خلال الساعات الماضية .وقال فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة إن توقف خدمة التيار الكهربائي في معظم أحياء مدينة الحوطة ومديرية تبن بمحافظة لحج يرجع إلى نفاد مادة الديزل المخصص لتوليد الكهرباء .وأشارت المؤسسة في صفحتها على “الفيس بوك ” إلى أن من أسباب توقف الكهرباء عدم توقيع عقد شراء الطاقة من شركة العليان بمنطقة بئر ناصر خلال العام الماضي 2019م وتجديد العقد للعام الحالي.مضيفة : بأن توقيع عقود شراء الطاقة أمر مخول به رئاسة الوزراء مع وزارة الكهرباء وأن هناك جهودًا يبذلها محافظ لحج أحمد عبد الله تركي ومديرعام المؤسسة بالمحافظة لوضع حلول لهذه المشكلة الخارجه عن إرادة المؤسسة.







لحج التيار الكهربائي الديزل



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