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انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء الدولي
الإثنين, 03 فبراير, 2020 09:08:00 مساءً

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انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء الدولي
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*يمن برس - صنعاء
قالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، إن أول رحلة علاجية غادرت متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت المصادر أن طائرة أممية أقلت 7 مرضى و7 مرافقين، متجهة إلى الأردن للعلاج هناك.

ولفتت المصادر إلى إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

ويعد البدء في الرحلات العلاجية اجراء في طريق بناء الثقة وإطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.

وستشرف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة.

 


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خاص - يمن برس

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