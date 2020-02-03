انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء الدولي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - صنعاء

قالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، إن أول رحلة علاجية غادرت متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.



وأكدت المصادر أن طائرة أممية أقلت 7 مرضى و7 مرافقين، متجهة إلى الأردن للعلاج هناك.



ولفتت المصادر إلى إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.



ويعد البدء في الرحلات العلاجية اجراء في طريق بناء الثقة وإطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.



وستشرف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر مسؤولة في مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، إن أول رحلة علاجية غادرت متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.وأكدت المصادر أن طائرة أممية أقلت 7 مرضى و7 مرافقين، متجهة إلى الأردن للعلاج هناك.ولفتت المصادر إلى إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.ويعد البدء في الرحلات العلاجية اجراء في طريق بناء الثقة وإطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.وستشرف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة.







اليمن مطار صنعاء رحلة علاجية



شارك الخبر أصدقاءك:



441

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

