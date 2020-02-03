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غريفيث يغادر صنعاء بعد لقائه زعيم الحوثيين
الإثنين, 03 فبراير, 2020 09:25:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريف، اليوم الاثنين، مطار صنعاء الدولي، بعد زيارة استغرقت 24 ساعة التقى فيها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وتهدف زيارة غريفيث إلى صنعاء إلى التباحث مع قيادات الحوثيين تخفيض التصعيد العسكري، والتهدئة، عقب تصاعد المواجهات العنيقة، في محافظتي الجوف ومأرب شمالي شرقي اليمن.
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