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بالصور ..هلاك عشرات الحوثيين جراء معارك ضارية مع القوات الحكومية في الجوف

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*يمن برس -خاص

قتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى جبال الجرشب المطلة على مديرية مجزر بمحافظة الجوف.



وذكرت مصادر عسكرية وإعلامية من محافظة الجوف أن عددا من عناصر جماعة الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في معارك عنيفة خاضتها مع القوات الحكومية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب.



وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف ساندت القوات الحكومية وشنت عدة غارات استهدفت عربتين للحوثيين في جبال الجرشب ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.



هذا وأكدت مصادر خاصة لـ "يمن برس" أن من بين قتلى الحوثيين الذين سقطوا اليوم في جبهة الغيل عدد خمسة قادة من أشراف الغيل وستة من مديرية الزاهر .

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى جبال الجرشب المطلة على مديرية مجزر بمحافظة الجوف.وذكرت مصادر عسكرية وإعلامية من محافظة الجوف أن عددا من عناصر جماعة الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في معارك عنيفة خاضتها مع القوات الحكومية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب.وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف ساندت القوات الحكومية وشنت عدة غارات استهدفت عربتين للحوثيين في جبال الجرشب ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.هذا وأكدت مصادر خاصة لـ "يمن برس" أن من بين قتلى الحوثيين الذين سقطوا اليوم في جبهة الغيل عدد خمسة قادة من أشراف الغيل وستة من مديرية الزاهر .







الجوف جرشب معارك



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