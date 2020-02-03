الحوثيون يعلنون استعداهم لإجلاء الطلاب اليمنيين من الصين

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استعدادها لإجلاء الطلاب اليمنيين من الصين عقب مناشدات أطلقوها بسبب تفشي وباء كورونا القاتل.
ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن مصدر في مكتب رئيس حكومة الحوثيين بيان، إن "الحكومة غير المعترف بها دولياً تتابع بقلق بالغ أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية في ظل انتشار فيروس كورونا وقيام الكثير من دول العالم بنقل طلابها إلى خارجها أو إعادتهم إلى أوطانهم ".
وأكد المصدر أن الحكومة مستعدة "لاستئجار طائرة تجارية على نفقتها لنقل الطلاب اليمنيين من الصين إلى البلاد كإجراء اضطراري لحمايتهم من المخاطر المُحتملة بسبب كورونا".
وطالبت حكومة الحوثيين "الأمم المتحدة بالتفاعل مع هذه المبادرة والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تساعدها في استئجار الطائرة المطلوبة لإعادة الطلاب إلى اليمن".
وكان الطلاب اليمنيون الدارسون في الصين ناشدو االسفارة اليمنية في الصين ووزارة الخارجية سرعة التحرك لإجلائهم وإنهاء معاناتهم أسوة بزملائهم الطلاب من بقية البلدان العربية التي أرسلت حكوماتهم طائرات وفرقا خاصة لإجلائهم.
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