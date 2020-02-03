الأمم المتحدة تكشف عدد المرضى الذين تم نقلهم من مطار صنعاء

*يمن برس - متابعات خاصة
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، وصول أولى رحلات الجسر الجوي لنقل المرضى من مطار صنعاء الدولي إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وفي بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني أن الرحلة الأولى نقلت مرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصًا بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان، فيما يسافر باقي المرضى من المجموعة الأولية في رحلة ثانية، بينما يتبعهم المزيد من المرضى في رحلات لاحقة.
وقال البيان إن رحلات الجسر الطبي الجوي تأتي كجزء من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.
ويعد البدء في الرحلات العلاجية اجراءً في طريق بناء الثقة وإطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات.
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