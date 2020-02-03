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رد ساحق من الجيش على تصريحات عبد الخالق الحوثي من جبهة نهم

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جبهات نهم والجوف ومأرب تلتهم قيادات الحوثيين (أسماء)

*يمن برس - متابعة خاصة



تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على جبل استراتيجي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف العربي، استعادت السيطرة على جبل «قرن عيقب» الاستراتيجي المحاذي لجبال يام شمال مديرية نهم، مشيرة إلى أن القوات الحكومية قطعت طريق إمدادات الحوثيين في هذه المنطقة ومحيطها.



وتواصلت المعارك بين الجيش ومسلحي الحوثيين في عدد من المواقع بمديرية نهم وصرواح الواقعة غرب محافظة مأرب، وفي مناطق عدة بمحافظة الجوف.



وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في نهم ومحافظتي مأرب والجوف، حسبما أفادت مصادر ميدانية أشارت إلى أن الطيران العربي نفذ أربع غارات على أهداف تابعة للحوثيين في نهم، وقصف تحركات تابعة لهم في مديريتي مجزر وصرواح، شمال غرب وغرب مأرب.



كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين موقعين حوثيين في منطقتي حام الجبلية والجرعوب بمديرية المتون جنوب غرب محافظة الجوف وأوقع القصف الجوي قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمر عتاداً عسكرياً تابعاً لهم.



وكان شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، ظهر في تسجيل مصور من جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء زاعماً سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على جبل استراتيجي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف العربي، استعادت السيطرة على جبل «قرن عيقب» الاستراتيجي المحاذي لجبال يام شمال مديرية نهم، مشيرة إلى أن القوات الحكومية قطعت طريق إمدادات الحوثيين في هذه المنطقة ومحيطها.وتواصلت المعارك بين الجيش ومسلحي الحوثيين في عدد من المواقع بمديرية نهم وصرواح الواقعة غرب محافظة مأرب، وفي مناطق عدة بمحافظة الجوف.وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في نهم ومحافظتي مأرب والجوف، حسبما أفادت مصادر ميدانية أشارت إلى أن الطيران العربي نفذ أربع غارات على أهداف تابعة للحوثيين في نهم، وقصف تحركات تابعة لهم في مديريتي مجزر وصرواح، شمال غرب وغرب مأرب.كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين موقعين حوثيين في منطقتي حام الجبلية والجرعوب بمديرية المتون جنوب غرب محافظة الجوف وأوقع القصف الجوي قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمر عتاداً عسكرياً تابعاً لهم.وكان شقيق زعيم جماعة الحوثي وقائد ماكانت تسمى قوات الحرس الجمهوري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، ظهر في تسجيل مصور من جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء زاعماً سقوط أكثر من 18 لواء في غضون 6 أيام.







اليمن الجيش نهم



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