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الانتقالي يسيطر على مقر عسكري في سقطرى ويرفع علم الانفصال
الإثنين, 03 فبراير, 2020 11:30:00 مساءً

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الانتقالي يسيطر على مقر عسكري في سقطرى ويرفع علم الانفصال
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*يمن برس - خاص
 سيطرت مليشيات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على مقر عسكري بمحافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي اليمن).

وقال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، في تغريدات على "تويتر" إن مليشيات الانتقالي سيطرت على مقر كتيبة حرس الشواطئ التابعة للواء الأول مشاة بحري الواقعة شرق مدينة حديبو وأنزلت علم الجمهورية اليمنية من مبنى القيادة ورفعت مكانه علم الانفصال.

واتهم الرحبي قائد الكتيبة المقدم محمد فعرهي وأركان الكتيبة الرائد محفوظ علي سوكر بالخيانة والتواطؤ والمساهمة في اسقاط مقر الكتبية العسكرية التي تنتشر حول الميناء وعاصمة المحافظة.

وكانت عناصر موالية للمجلس الانتقالي، نفذت أمس الأحد عملية انتشار واسعة في شوارع حديبو- المركز الاداري لسقطرى، وسط مخاوف من تفجر الوضع مع القوات الحكومية.

ويأتي تصعيد الانتقالي بالتزامن مع قرب انتهاء المدة المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض وسط مؤشرات على مساعي الانتقالي لتفجير الأوضاع في عدة محافظات جنوبية.


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خاص - يمن برس

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