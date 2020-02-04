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سلسلة انفجارات هائلة تدوي في مأرب وتثير رعب السكان
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 12:07:00 صباحاً
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عاجل.. انفجار ضخم يهز مدينة مأرب
*يمن برس - خاص
هزت سلسلة انفجارات عنيفة، في وقت متأخر من مساء الأثنين، مدينة مأرب (شرقي العاصمة صنعاء).
وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن الانفجارات التي هزت المدينة ناجمة عن استهداف معسكر صحن الجن من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية.
وأوضحت أن سلسلة انفجارات متلاحقة، يعتقد أنها لمخزن أسلحة في المعسكر، لايزال يسمع دويها حتى لحظة كتابة الخبر.
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